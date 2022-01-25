Моисеев заявил, что готов помочь новому главному тренеру сборной по современному пятиборью

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев, в январе покинувший пост главного тренера сборной России по современному пятиборью, готов оказывать поддержку новому руководителю национальной команды Андрею Макушину. Об этом Моисеев сообщил ТАСС.

Моисеев занимал пост главного тренера сборной России с 2013 года. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов в январе подписал распоряжение об изменениях в руководящем составе сборных команд России, согласно которому главным тренером стал Андрей Макушин, а бывший наставник сборной Моисеев 1 февраля займет пост спортивного директора ФСПР.

"Я в федерации буду заниматься всеми вопросами, связанными непосредственно со спортом, есть целый перечень полномочий, - сказал Моисеев. - Я буду рядом с командой и буду помогать главному и всем остальным тренерам национальной команды, если им потребуется моя поддержка. Также я буду заниматься организацией спортивных соревнований".

"Что касается моего ухода с поста главного тренера, то мне это трудно комментировать, - отметил собеседник агентства. - Окончательное решение принимал глава федерации Вячеслав Маркович Аминов, и лучше спросить у него, насколько непросто оно ему далось,. В минувшем сезоне наши спортсмены выигрывали медали на международных соревнованиях, но на Олимпиаде этого сделать им не удалось. Но для того, чтобы стать призером Игр, требуется иметь стопроцентную физическую готовность, и чтобы тебе сопутствовало везение".

Единственный представитель России в мужском олимпийском турнире Александр Лифанов, который на чемпионате мира 2021 года выиграл серебро в личном первенстве и золото в эстафете, на Играх в Токио показал десятый результат. Чемпионка мира 2017 года Гульназ Губайдуллина из-за проблем с лошадью стала на Олимпиаде 32-й, Ульяна Баташова, занимавшая перед лазер-раном первое место, в итоге заняла девятое место.