Песков: Кремль выступает за диалог с фанатскими объединениями по Fan ID

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Диалог с фанатскими объединениями по Fan ID необходим. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов", - сказал он журналистам во вторник.

Пресс-секретарь президента отметил, что любые разъяснения должны в любом случае происходить путем диалога. При этом он отметил, что "представители этих объединений тоже, наверное, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, сначала должны куда-то обращаться за разъяснениями".

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство готово к диалогу по теме введения паспорта болельщика (Fan ID) со всеми заинтересованными сторонами, после того как фанатские объединения московского "Спартака", петербургского "Зенита" и "Ростова" объявили о полном бойкоте матчей, для входа на которые потребуется Fan ID.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.