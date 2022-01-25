Футболист Мелкадзе стал игроком "Сочи"

ТАСС, 25 января. Российский нападающий Георгий Мелкадзе перешел из московского "Спартака" в футбольный клуб "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.

О сроках соглашения не сообщается. В "Сочи" Мелкадзе будет выступать под девятым номером.

Мелкадзе 24 года, он является воспитанником "Спартака", футболист выступал за клуб с 2014 года. На правах аренды Мелкадзе играл также за три другие команды Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) - "Тосно", "Тамбов" и "Ахмат". Летом 2021 года он вернулся в "Спартак" и в текущем сезоне сыграл за основную команду три матча в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы команда сыграет дома против тульского "Арсенала".