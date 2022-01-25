Кириенко сменила Щекутьева на посту генерального секретаря Федерации бокса России

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Татьяна Кириенко сменила Кирилла Щекутьева на посту генерального секретаря Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в федерации.

Щекутьев являлся генеральным секретарем организации с 2021 года.

"25 января, в Москве прошел исполком Федерации бокса России, на котором обсуждались структурные вопросы. Главной темой заседания стал выбор нового генерального секретаря организации - на эту должность единогласно была утверждена Татьяна Кириенко, которая ранее занимала пост первого заместителя генерального секретаря Федерации бокса России. Кирилл Щекутьев, возглавивший Федерацию бокса России в январе 2021 года, покинул эту должность по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.