Коляда не вошел в состав на Олимпиаду из-за положительного результата теста на коронавирус

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/.Российский фигурист Михаил Коляда не вошел в состав сборной на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Коляду заменит Евгений Семененко. Коляда пропустил январский чемпионат Европы из-за травмы стопы. Семененко по итогам европейского первенства стал пятым и не вошел в первоначальную заявку на Олимпиаду.

"Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Все это время фигурист не тренировался и не катался вместе с своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого положительный", - говорится в заявлении пресс-службы.

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018) и трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021). Семененко 18 лет, в 2021 году он стал бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.