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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин назвал основные виды спорта, в которых россияне могут завоевать медали Олимпиады

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Текущий спортивный сезон показывает, что россияне способны завоевать на Олимпиаде в Пекине медали в биатлоне, фигурном катании и лыжных гонках. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью китайскому телеканалу CGTN ("Си-джи-ти-эн").

На прошлых Играх в 2018 году российская сборная завоевала два золота - в фигурном катании и хоккее.

"Ожидаю успешного выступления от сборной России на Олимпиаде, - сказал Матыцин. - Текущий сезон настраивает на оптимизм на Играх в биатлоне, лыжных гонках и фигурном катании".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Россия будет представлена во всех видах спорта. Всего спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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