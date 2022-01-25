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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе объяснила свое отсутствие в списке российской олимпийской делегации

Президент Федерации лыжных гонок России будет присутствовать на Играх в качестве члена совета международной федерации
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине в качестве члена совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом она сообщила ТАСС.

Во вторник Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список спортсменов и руководителей, которые отправятся в Пекин на Олимпиаду, Вяльбе не вошла в их число.

"Я аккредитована в качестве представителя FIS, поскольку вхожу в совет организации. Буду находится в том же "пузыре", что и все. На Олимпийских играх в Пекине я буду. Не дождетесь [отсутствия]!" - заметила Вяльбе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Россия будет представлена во всех видах спорта. Всего спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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