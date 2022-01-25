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Олимпиада-2022 в Пекине

Скелетонист Трегубов заявил, что находится в состоянии шока после заражения коронавирусом

Запасным в мужской сборной России по скелетону является Евгений Рукосуев
Никита Трегубов EPA-EFE/MAYK WENDT
Описание
Никита Трегубов
© EPA-EFE/MAYK WENDT

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Серебряный призер Игр-2018 скелетонист Никита Трегубов, заразившийся коронавирусом на сборе в Сочи незадолго до вылета на Олимпиаду в Пекин, находится в состоянии шока от осознания, что может пропустить главный старт четырехлетия. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Сейчас я продолжаю находиться в состоянии шока, четыре дня борюсь, как могу, но пока тесты положительные, - сказал Трегубов. - Очень хочу выступить на Олимпийских играх, предлагаю перенести мой вылет в Пекин на более поздние даты, чтобы у меня был шанс успеть выздороветь в срок. Ведь соревнования в мужском скелетоне начнутся только 10 февраля. Хотя мне полчаса назад уже сказали, что в команде произошла замена, и в Пекин летит вместо меня другой спортсмен".

Запасным в мужской сборной России по скелетону является победитель юниорского чемпионата мира Евгений Рукосуев.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Трегубов, Никита МихайловичОлимпиада-2022 в Пекине
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