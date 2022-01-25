Алиев: потеря Робиньо изменила тактику сборной России по мини-футболу в игре с хорватами

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Тактика игры сборной России изменилась в связи с травмой Робиньо в начале матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу против хорватов. Об этом ТАСС рассказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Во вторник сборная России обыграла хорватов со счетом 4:0. Робиньо получил травму на 2-й минуте игры, сфоливший против него Ведран Матошевич получил красную карточку.

"Насколько сказалось на характере игры повреждение Робиньо? Травма у Робиньо действительно есть, он получил серьезный удар, сфоливший игрок получил красную карточку, следующая смена в две минуты позволила нам забить гол, который, может быть, надломил встречу - и хорваты потеряли игрока, и мы забили гол. Развитие событий в эти две минуты было в нашу пользу, не считая травму Робиньо, который дальше не смог играть. Он попытался, но почувствовал боль, поэтому сейчас наш медицинский штаб делает все возможное, чтобы восстановить игрока в зависимости от характера травмы к третьему или четвертому матчу", - сказал Алиев.

"Потеря Робиньо является большой , сразу изменилась тактика игры, это футболист, который может держать мяч в сложной ситуации. Конечно, равноценной замены такому игроку нет", - добавил президент АМФР.

Алиев считает, что сборная России выполнила поставленную на матч установку на 90%. "Мы очень тщательно готовились к игре на протяжении трех подготовительных дней, досконально тренерский штаб разобрал игру соперника, - отметил он. - Сегодня команда, наверное, выполнила план на 90% из того, что мы готовили заранее из разбора, установки, из-за чего случился такой счет. Нейтрализовали все сильные стороны, удалось забить нужные мячи".

Россияне набрали 6 очков в двух матчах и занимают первое место в группе C. У хорватской сборной 3 очка после двух игр. Позднее в пятницу между собой сыграют также выступающие в группе C команды Польши и Словакии, не набравшие очков после первого тура. В заключительном матче сборная России встретится с поляками 29 января, встреча начнется в 16:30 мск.