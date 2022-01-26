Российские биатлонисты начинают выступление на чемпионате Европы

ТАСС, 26 января. Чемпионат Европы по биатлону стартует 26 января в германском Арбере, в числе участников соревнований - резервисты сборной России, способные в случае форс-мажора заменить спортсменов из олимпийской команды, которая в среду отправляется в Пекин.

Чемпионат Европы продлится до 30 января. Турнир предваряет старт Олимпийских игр в Пекине (4 февраля), поэтому ведущие биатлонисты национальных сборных его пропускают. В соревнованиях примут участие вторые составы, в них есть спортсмены, готовые заменить на Олимпиаде коллег, которые будут вынуждены пропустить Игры по медицинским показаниям, в первую очередь - по причине коронавируса.

В российской команде в число запасных включены Антон Бабиков, Александр Поварницын и Анастасия Шевченко. Самый титулованный из них - Бабиков, он является чемпионом мира 2017 года в эстафете, победителем и призером этапов Кубка мира, в том числе - предолимпийского в Антхольце (Италия). Победа им была одержана уже после объявления олимпийского состава, поэтому в Пекин Бабиков сейчас не полетит.

Россию на чемпионате Европы также представят Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Петр Пащенко, Михаил Первушин, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.

26 января пройдут индивидуальные гонки, 28 января - спринты, днем позже - гонки преследования. В заключительный день соревнований состоятся смешанная эстафета и сингл-микст.

В прошлом сезоне российские биатлонисты побед на чемпионате Европы не одерживали, на их счету были серебро и три бронзы. Турнир проводится каждый сезон с 1994 года, за всю его историю российские спортсмены завоевали наибольшее число наград - 58 золотых, 44 серебряные и 47 бронзовых. На втором месте - команда Германии (40-32-36), на третьем - сборная Украины (28-30-21).