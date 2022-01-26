Сборные Испании и Швеции вышли в плей-офф чемпионата Европы по гандболу

ТАСС, 26 января. Сборная Швеции со счетом 24:23 обыграла команду Норвегии в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу. Встреча прошла в Словакии.

Шведские гандболисты набрали 8 очков и вышли в полуфинал турнира, заняв второе место в группе 2. Первыми стали испанцы, которые также набрали 8 очков, но оказались выше шведов благодаря победе в личной встрече. Норвежцы стали третьими (6 очков) и сыграют в матче за пятое место с третьей командой из группы 1, встреча пройдет 28 января. Четвертое место заняла команда Германии (4 очка), пятыми стали российские гандболисты (3), последней стала сборная Польши (1).

Соперники сборных Испании и Швеции определятся после матчей заключительного тура в группе 1, которые состоятся 26 января. Полуфинальные встречи пройдут 28 января, 30 января состоятся финальная игра и матч за третье место. Все матчи пройдут в Будапеште.