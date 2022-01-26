Сборная России по мини-футболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места

Во вторник россияне со счетом 4:0 обыграли команду Хорватии. Позднее сборная Словакии сыграла вничью с командой Польши (2:2). После двух сыгранных туров россияне лидируют в группе С с шестью набранными очками, второе место занимают хорваты (три очка), далее идут команды Польши и Словакии (обе - 1). По правилам турнира, в плей-офф выйдут первые две команды из каждого квартета. Российские футболисты гарантировали себе выход с первого места благодаря победе над хорватами.

В следующем матче группового этапа сборная России встретится с поляками, хорваты сыграют с командой Словакии. Обе встречи пройдут 29 января и начнутся в 16:30 мск.