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Чемпионат Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места

Россияне одержали две победы в двух матчах группового этапа
© EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK

ТАСС, 26 января. Сборная России по мини-футболу досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Турнир проходит в Нидерландах.

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Во вторник россияне со счетом 4:0 обыграли команду Хорватии. Позднее сборная Словакии сыграла вничью с командой Польши (2:2). После двух сыгранных туров россияне лидируют в группе С с шестью набранными очками, второе место занимают хорваты (три очка), далее идут команды Польши и Словакии (обе - 1). По правилам турнира, в плей-офф выйдут первые две команды из каждого квартета. Российские футболисты гарантировали себе выход с первого места благодаря победе над хорватами.

В следующем матче группового этапа сборная России встретится с поляками, хорваты сыграют с командой Словакии. Обе встречи пройдут 29 января и начнутся в 16:30 мск.

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