{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада-2022 в Пекине

Байсултанов: подготовка российских атлетов к Паралимпиаде находится под особым контролем

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Подготовка российских спортсменов к Паралимпийским играм в Пекине находится под особым контролем правительства и министерства спорта. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, посвященном подготовке паралимпийцев, заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

"До Паралимпийских игр осталось чуть более месяца, - отметил Байсултанов. - Вопрос подготовки к Играм находится под особым контролем правительства и Минспорта. В прошлом году на заседании коллегии Минспорта был рассмотрен вопрос о подготовке, был создан штаб, проведены два совещания. Подготовка перешла за решающую стадию, Минспорт направил письма в субъекты с просьбой содействовать подготовке".

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Теги
Паралимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Фигуристы группы Тутберидзе вылетели на предолимпийский сбор в Красноярск
Об этом ТАСС сообщил источник
Фигуристы группы Тутберидзе вылетели на предолимпийский сбор в Красноярск
Читать полностью