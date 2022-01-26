Байсултанов: подготовка российских атлетов к Паралимпиаде находится под особым контролем

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Подготовка российских спортсменов к Паралимпийским играм в Пекине находится под особым контролем правительства и министерства спорта. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, посвященном подготовке паралимпийцев, заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

"До Паралимпийских игр осталось чуть более месяца, - отметил Байсултанов. - Вопрос подготовки к Играм находится под особым контролем правительства и Минспорта. В прошлом году на заседании коллегии Минспорта был рассмотрен вопрос о подготовке, был создан штаб, проведены два совещания. Подготовка перешла за решающую стадию, Минспорт направил письма в субъекты с просьбой содействовать подготовке".

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.