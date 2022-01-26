ТАСС, 26 января. Международный форум "Россия - спортивная держава" в 2022 году пройдет в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Площадками для проведения форума в сентябре-октябре 2022 года станут ледовый дворец "Кузбасс" и спорткомплекс "Кузбасс-Арена".

"Комиссия единогласно проголосовала за проведение форума в Кемерове, в Кузбасс приедут спортсмены со всей страны и из-за рубежа, - приводит пресс-служба комментарий губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. - Проведение такого масштабного мероприятия позволит показать, как развивается наш регион, мы действительно многого достигли за последние годы. Продолжается строительство спортивных объектов, кузбасские спортсмены занимают высшие ступени пьедестала на соревнованиях самого высокого уровня, количество занимающихся спортом жителей уже превышает 50%".

В рамках форума будут работать дискуссионные площадки, форсайт-сессии, экспозиционно-выставочные программы, стенды, круглые столы, семинары, что позволит участникам делиться опытом, определять стратегию развития российского спорта в целом, а также обсуждать возможности проведения соревнований высокого уровня.

Форум "Россия - спортивная держава" был учрежден в 2009 году указом президента России. Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества. Впервые форум прошел в 2009 году в Казани, затем мероприятие принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград (Владимирская область), Ульяновск, Нижний Новгород. В 2023 году форум планируется провести в Перми.