Лыжницы олимпийской сборной Норвегии Венг и Калва заразились коронавирусом

ТАСС, 26 января. Тесты на коронавирус членов олимпийской сборной Норвегии по лыжным гонкам Хейди Венг и Анне Калвы дали положительный результат. Об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на Норвежскую ассоциацию лыжного спорта.

"Это ужасная ситуация для всей команды", - сказал доктор национальной сборной Ойстейн Андерсен во время пресс-конференции.

Ранее стало известно, что тренер мужской национальной команды Арильд Монсен, который проводил с лыжниками предолимпийские сборы в Италии, заразился коронавирусом, после чего вся мужская олимпийская команда попала на пятидневный карантин. Норвежская сборная перенесла вылет в Пекин с 27 на 31 января.

Участие Венг и Калвы в Олимпийских играх остается под вопросом. "У нас запланирован вылет в Пекин 31 января. Затем мы должны подумать о запасных вариантах, сборная по керлингу, скорее всего, вылетит 4 февраля, так что возможность есть. Но время идет, и в какой-то момент будет слишком поздно", - сказал менеджер команды по связям с общественностью Халвор Ли.

Венг 30 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне, пятикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.