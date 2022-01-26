Теннисистка Квитова получила wild card на турнир в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Директорат турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy) предоставил специальное приглашение (wild card) чешке Петре Квитовой. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев.

"У нас есть карты WTA, судьба одной карты уже решена - [ее получила] победительница нашего турнира в 18-м году Петра Квитова, блестящая теннисистка. Она сама вышла с запросом на предоставление этой карты, и мы с огромным удовольствием ей эту карту предоставляем", - сказал Медведев.

Турнир пройдет с 7 по 13 февраля. Он проводится с 2003 года, с 2016 года соревнования относятся к категории WTA 500.