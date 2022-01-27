Стали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по гандболу

ТАСС, 27 января. Сборная Франции со счетом 30:29 обыграла команду Дании в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу. Встреча прошла в Венгрии.

По итогам основного раунда в полуфинал вышли французы, занявшие первое место в группе 1 и набравшие 8 очков, и датчане, у которых также 8 очков, однако они оказались ниже из-за поражения в личной встрече. Сборная Исландии набрала 6 очков и замкнула тройку лидеров, четвертое место заняла команда Хорватии, далее расположились сборные Нидерландов и Черногории, у всех трех сборных по два очка.

В полуфинале французы встретятся со сборной Швеции, датчане сыграют с командой Испании. Обе встречи пройдут 28 января. В этот же день состоится матч за пятое место, в котором исландские гандболисты сыграют с норвежцами.

Финал турнира и матч за третье место пройдут 30 января. Все матчи пройдут в Будапеште.