Кудерметова не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде

ТАСС, 27 января. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Крейчиковой и Синяковой. В финале они сыграют с представительницами Казахстана Анной Данилиной и Бразилии Беатрис Хаддад Майей.

Кудерметовой 24 года, она занимает 32-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и 13-е - в парном. Россиянка также выступала на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде, но вылетела в третьем круге. На ее счету один одиночный и два парных титула WTA. Лучшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема в парном разряде является выход в финал Уимблдона 2021 года.

Мертенс 26 лет, она идет 26-й в одиночном рейтинге WTA и четвертой - в парном. На ее счету шесть одиночных и 14 парных титулов под эгидой организации. Бельгийка является победительницей Открытых чемпионатов США (2019), Австралии (2021) и Уимблдона (2021) в парном разряде.

Синяковой 25 лет, она занимает 48-е место в одиночном рейтинге WTA и первое - в парном, а также является обладательницей 14 титулов под эгидой организации в парном разряде и двух - в одиночном. В 2018 году в паре с Крейчиковой она стала победительницей Уимблдона, в 2021 году чешки выиграли золото Олимпийских игр в Токио. Крейчиковой 26 лет, в одиночном рейтинге WTA она идет четвертой, в парном - второй. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 10 - в парном.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующими чемпионками в парном разряде являются Мертенс и представительница Белоруссии Арина Соболенко. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.