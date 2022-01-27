Получивший травму Робиньо тренируется в общей группе сборной России по мини-футболу

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Игрок сборной России по мини-футболу Робиньо, который получил травму в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против хорватов, тренируется в общей группе и готовится к следующим встречам команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной России.

Во вторник россияне обыграли хорватов со счетом 4:0. Робиньо получил травму на второй минуте, из-за чего не смог продолжить игру.

"Робиньо занимается в общей группе и готовится к следующим матчам", - говорится в сообщении.

Сборная России досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. После двух сыгранных туров россияне лидируют в группе С с шестью набранными очками, второе место занимают хорваты (три очка), далее идут команды Польши и Словакии (обе - по 1). По правилам турнира в плей-офф выйдут первые две команды из каждого квартета. Российские футболисты гарантировали себе выход с первого места благодаря победе над хорватами.

В следующем матче группового этапа сборная России встретится с поляками, хорваты сыграют с командой Словакии. Обе встречи пройдут 29 января и начнутся в 16:30 мск.

Робиньо 38 лет, он является серебряным призером чемпионата мира (2016), также в составе сборной России игрок дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов Европы.