Глава Федерации триатлона России: Турбаевский и Полянский не будут продолжать карьеру

ТАСС, 27 января. Дисквалифицированные за употребление эритропоэтина триатлонисты Игорь Полянский, Владимир Турбаевский и Александр Брюханов не будут продолжать выступления. Об этом журналистам сообщила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Дисквалифицированные триатлонисты [Полянский, Брюханов и Турбаевский] не будут продолжать свою карьеру, - сказала Шойгу. - Может быть, к сожалению, может быть, к счастью, так как мы не готовы лояльно относится к допингу".

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Полянского и Брюханого на три года в сентябре. Турбаевский был дисквалифицирован Международным союзом триатлона на четыре года в октябре.