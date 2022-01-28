Тарпищев: Медведев впервые будет фаворитом в финале турнира Большого шлема по теннису

ПЕКИН, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев впервые будет считаться фаворитом в финале турнира Большого шлема в Мельбурне, который пройдет в воскресенье. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев в полуфинале Australian Open обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. В финале 30 января он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

"Считаю, что это будет первый матч его в финале [турнира] Большого шлема, когда он может считаться фаворитом. Эмоциональное состояние у него нормальное, - сказал Тарпищев. - Будем смотреть, как физически будет он готов".

"Сегодня выиграл очень уверенно. В конце даже придушил Циципаса, и, когда тот попробовал полезть к сетке, получил по полной. В финале не обязательно, что выиграет, но должен быть фаворитом", - добавил собеседник агентства.

В случае победы в финале Australian Open россиянин станет первой ракеткой мира.