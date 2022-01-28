В погоне за вторым "Шлемом". Российский теннисист Медведев вышел в финал Australian Open

Встреча Медведева с Циципасом завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. В перерыве между геймами во втором сете при счете 4:5 Медведев резко высказался в адрес судьи матча, он был недоволен тем, что Циципас постоянно получает подсказки от своего отца. "Накажите Циципаса за общение с тренером, он постоянно говорит со своим отцом!" - сказал Медведев. В итоге россиянин проиграл сет, позволил сопернику сравнять счет, но затем выиграл две партии подряд.

"Если честно, я не думаю, что плохие эмоции мне помогают, - отметил Медведев в эфире телеканала Eurosport. - После того, как я обратился к судье, я понял, что это неправильно, что это ошибка". Российский теннисист также рассказал о переломном для себя моменте в матче. "При счете 5:4 в третьем сете я просто почувствовал некоторую энергию и начал читать его подачу, выигрывать каждый розыгрыш. Я сделал несколько очень важных ударов, и из-за этого он подсел в плане энергии, а я стал более энергичен".

В четвертьфинале Медведев за 4 часа 41 минуту обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах. "После четвертьфинала я сказал тренеру, что полностью выжат, в раздевалке даже не мог пошевелиться, - цитирует россиянина пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). - Я провел восстановительные процедуры, и на следующий день, проснувшись, подумал, что все не так плохо, как могло быть. Сегодня у меня было несколько ошибок слева, но слава богу, что матч продолжался не пять часов. Я смогу быстрее восстановиться к финалу".

Медведев во второй раз подряд сыграет в финале Australian Open, в прошлом году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6). При этом для российского теннисиста этот финал Большого шлема станет вторым кряду, в сентябре прошлого года он выиграл у Джоковича в финале US Open. Для Медведева этот финал станет четвертым в карьере на турнирах Большого шлема, по этому показателю он сравнялся с Маратом Сафиным. В случае победы Медведев станет первым теннисистом в Открытой эре, которому удастся завоевать трофей на втором турнире Большого шлема подряд сразу после дебютного титула.

Надаль сыграет в финале Australian Open в пятый раз, однако побеждал он лишь однажды. В 2009 году испанец оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера. Надаль имеет шанс стать первым в списке по количеству побед на турнирах Большого шлема. Испанец, так же как Джокович и Федерер, имеет на счету 20 титулов. "Лично на меня это никак не влияет, я же не борюсь за 21-й титул и не пытаюсь побить рекорд. Мне до этого еще далеко. Я просто постараюсь победить в финале и завоевать второй "Шлем", - сказал Медведев на пресс-конференции после матча с Циципасом.

"Медведев лучше готов, поэтому победит"

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Медведев является фаворитом в финале. "Считаю, что это будет его первый матч в финале турнира Большого шлема, когда он может считаться фаворитом, - сказал Тарпищев ТАСС. - Эмоциональное состояние у него нормальное, будем смотреть, как физически будет готов".

"Сегодня выиграл очень уверенно. В конце даже придушил Циципаса, и, когда тот попробовал полезть к сетке, получил по полной. В финале не обязательно, что выиграет, но должен быть фаворитом", - добавил Тарпищев.