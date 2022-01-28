В погоне за вторым "Шлемом". Российский теннисист Медведев вышел в финал Australian Open

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В решающем матче Медведев встретится с 20-кратным победителем турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем, который обыграл в полуфинале итальянца Маттео Берреттини.
Встреча Медведева с Циципасом завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. В перерыве между геймами во втором сете при счете 4:5 Медведев резко высказался в адрес судьи матча, он был недоволен тем, что Циципас постоянно получает подсказки от своего отца. "Накажите Циципаса за общение с тренером, он постоянно говорит со своим отцом!" - сказал Медведев. В итоге россиянин проиграл сет, позволил сопернику сравнять счет, но затем выиграл две партии подряд.
"Если честно, я не думаю, что плохие эмоции мне помогают, - отметил Медведев в эфире телеканала Eurosport. - После того, как я обратился к судье, я понял, что это неправильно, что это ошибка". Российский теннисист также рассказал о переломном для себя моменте в матче. "При счете 5:4 в третьем сете я просто почувствовал некоторую энергию и начал читать его подачу, выигрывать каждый розыгрыш. Я сделал несколько очень важных ударов, и из-за этого он подсел в плане энергии, а я стал более энергичен".
В четвертьфинале Медведев за 4 часа 41 минуту обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах. "После четвертьфинала я сказал тренеру, что полностью выжат, в раздевалке даже не мог пошевелиться, - цитирует россиянина пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). - Я провел восстановительные процедуры, и на следующий день, проснувшись, подумал, что все не так плохо, как могло быть. Сегодня у меня было несколько ошибок слева, но слава богу, что матч продолжался не пять часов. Я смогу быстрее восстановиться к финалу".
Медведев во второй раз подряд сыграет в финале Australian Open, в прошлом году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6). При этом для российского теннисиста этот финал Большого шлема станет вторым кряду, в сентябре прошлого года он выиграл у Джоковича в финале US Open. Для Медведева этот финал станет четвертым в карьере на турнирах Большого шлема, по этому показателю он сравнялся с Маратом Сафиным. В случае победы Медведев станет первым теннисистом в Открытой эре, которому удастся завоевать трофей на втором турнире Большого шлема подряд сразу после дебютного титула.
Надаль сыграет в финале Australian Open в пятый раз, однако побеждал он лишь однажды. В 2009 году испанец оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера. Надаль имеет шанс стать первым в списке по количеству побед на турнирах Большого шлема. Испанец, так же как Джокович и Федерер, имеет на счету 20 титулов. "Лично на меня это никак не влияет, я же не борюсь за 21-й титул и не пытаюсь побить рекорд. Мне до этого еще далеко. Я просто постараюсь победить в финале и завоевать второй "Шлем", - сказал Медведев на пресс-конференции после матча с Циципасом.
"Медведев лучше готов, поэтому победит"
По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Медведев является фаворитом в финале. "Считаю, что это будет его первый матч в финале турнира Большого шлема, когда он может считаться фаворитом, - сказал Тарпищев ТАСС. - Эмоциональное состояние у него нормальное, будем смотреть, как физически будет готов".
"Сегодня выиграл очень уверенно. В конце даже придушил Циципаса, и, когда тот попробовал полезть к сетке, получил по полной. В финале не обязательно, что выиграет, но должен быть фаворитом", - добавил Тарпищев.
Двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников считает, что Медведев победит Надаля из-за лучшей физической готовности. "Я думаю, что победит теннисист, который лучше готов, который лучше играет, особенно в пятисетовом матче, - сказал Кафельников ТАСС. - На данный момент Медведев готов лучше, чем Надаль. Он физически крепче, арсеналом оснащен лучше Надаля. Если и будет какая-то борьба, то максимум четыре сета, но Медведев победит".
Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон уверен, что Медведеву будет тяжело играть в финале против Надаля. "Не стоит забывать, что у Надаля 20 побед на турнирах Большого шлема, он не новичок в теннисе, - отметил Камельзон. - Надаль имеет большой опыт, он будет искать варианты, как играть с Медведевым. У российского спортсмена интересная работа - выиграть Открытый чемпионат Австралии, у Надаля есть харизма, плюс он левша, будет хороший матч. Надаль не играл из-за перерыва (в августе 2021 года испанец досрочно завершил сезон из-за травмы - прим. ТАСС), однако пришел и показывает хороший результат, но Медведев захватил позицию лидера мирового тенниса и не отдает".
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что шансы Надаля и Медведева на победу в Australian Open равны. "Я не представлял, как Даня после такого марафона [в пятисетовом четвертьфинальном матче] восстановится и будет таким свежим в четвертом сете, он просто Циципаса снес, - сказал Чесноков ТАСС. - Надаль пропустил полгода, но он играет просто здорово. Я думаю, что финал будет очень хорошим, это украшение Australian Open, шансы 50 на 50".
Путь к финалу
Медведеву 25 лет, россиянин занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В случае победы в финале россиянин возглавит рейтинг, так как первая ракетка мира Джокович пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии и потеряет все очки, заработанные на турнире год назад. Однако это произойдет только в феврале, поскольку очки с турниров учитываются ровно 52 недели, даже если соревнования прошли раньше окончания этого временного отрезка. В 2021 году турнир проходил 8-21 февраля.
На счету Медведева 13 титулов под эгидой ATP. Помимо Циципаса на пути к финалу Медведев прошел швейцарца Генри Лааксонена, австралийца Ника Кирьоса, нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа, американца Максима Кресси и Оже-Альяссима.
Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету 89 побед на турнирах под эгидой организации. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Помимо Берреттини Надаль на пути к финалу обыграл американца Маркоса Хирона, немца Янника Ханфманна, россиянина Карена Хачанова, француза Адриана Маннарино и канадца Дениса Шаповалова.
Медведев и Надаль во второй раз сыграют в финале турнира Большого шлема. В 2019 году испанец в пяти сетах переиграл Медведева в финале US Open, встреча длилась 4 часа 49 минут. Всего теннисисты сыграли друг с другом в четырех матчах, три из которых выиграл Надаль. Последняя их встреча закончилась победой Медведева в трех сетах в полуфинале Итогового турнира ATP 2020 года.
Финал состоится 30 января. Общий призовой фонд турнира, который проходит в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.