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Чемпионат Европы по гандболу

Сборные Швеции и Испании сыграют в финале чемпионата Европы по гандболу

В полуфинальных матчах испанцы обыграли датчан, шведы - французов
Разыгрывающий сборной Франции по гандболу Никола Карабатич и линейный сборной Швеции по гандболу Оскар Бергендаль EPA-EFE/Tibor Illyes
Описание
Разыгрывающий сборной Франции по гандболу Никола Карабатич и линейный сборной Швеции по гандболу Оскар Бергендаль
© EPA-EFE/Tibor Illyes

ТАСС, 29 января. Сборная Швеции обыграла команду Франции со счетом 34:33 в полуфинальном матче чемпионата Европы по гандболу. Встреча прошла в Венгрии.

В финале шведы встретятся с командой Испании, которая ранее обыграла датчан (29:25). В матче за пятое место команда Норвегии одержала победу над сборной Исландии в дополнительное время (34:33) и обеспечила себе выход без отбора на чемпионат мира 2023 года.

Шведы и испанцы выступали в группе 2 основного раунда чемпионата Европы. Шведские гандболисты набрали 8 очков и заняли второе место в группе. Испанцы стали первыми, также набрав 8 очков, но оказались выше шведов благодаря победе в личной встрече (32:28).

Чемпионат Европы завершится 30 января. Матч за третье место и финал пройдут в Будапеште. Действующими чемпионами являются испанцы.

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