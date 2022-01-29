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Олимпиада-2022 в Пекине

Среди прибывших на Олимпиаду выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

19 заразившихся - спортсмены и официальные лица

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Власти Китая выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении оргкомитета.

28 января в Китай прибыло 1 418 человек, из них 736 спортсменов и официальных лиц и 682 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено 29 новых случаев заражения, 19 - среди атлетов и официальных лиц, 10 - среди представителей заинтересованных сторон. Еще семь положительных результатов выявили среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся - представители заинтересованных сторон.

23 января в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР), глава миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин сообщил ТАСС, что результаты их тестов на коронавирус показали отрицательный результат. 27 января в Пекин прилетели российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Позднее в четверг тренер биатлонистов Сергей Башкиров сообщил ТАСС о положительном результате первого теста на коронавирус, который он сдал по прилете в столицу Китая. Тест, который он сдал в пятницу, дал отрицательный результат.

28 января в Пекин прилетели российские саночники. Как сообщил ТАСС главный тренер команды Сергей Чудинов, тесты на коронавирус представителей сборной России дали отрицательный результат.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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