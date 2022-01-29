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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: принятые оргкомитетом Олимпиады в Пекине антикоронавирусные меры оправданы

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 29 января. Антиковидные меры, принятые оргкомитетом Олимпийских игр в Пекине, оправданы тем, что без спортсменов соревнования не могут состояться. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Меры, которые принимает оргкомитет, в первую очередь оправданы тем, что без спортсменов Игры не могут состояться. Это очень важно", - отметил Поздняков.

По его словам, перед вылетом проводится до 4-5 тестов подряд. При этом были случаи, когда из-за положительных тестов на коронавирус членов сборной снимали с рейса. "До последнего рейса возможность улететь сохраняется. Речь идет о спортсменах прежде всего. Никто не снимается с пробега", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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