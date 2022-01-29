Поздняков: оргкомитет Игр делает все возможное, чтобы исключить ложноположительные тесты

ТАСС, 29 января. Оргкомитет пекинской Олимпиады принимает все возможные меры для исключения возможности получения ложноположительных результатов тестирования спортсменов на коронавирус во время Игр. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"С точки зрения оргкомитета [пекинской Олимпиады] делается все возможное, чтобы исключить случайные или ложноположительные тесты, - сказал он. - У нас уже есть опыт, когда члены штаба тестировались положительно, после этого идет обязательная процедура повторного теста. Если этот повторный тест дает положительный результат, тогда человек считается положительно протестированным. Чтобы исключить эти ложноположительные тесты, тесты будут браться в любом случае дважды".

Поздняков отметил, что с российской стороны уже был случай, когда первый тест на ковид показал положительный результат, а второй был отрицательным, и этот человек смог затем "свободно выполнять свои обязанности".

Ранее заместитель директора оргкомитета Олимпийских игр в Пекине по контролю за пандемией Хуан Чунь исключил вероятность манипулирования результатами ковид-тестов, подчеркнув, что применяемые на Играх тесты сертифицированы ВОЗ, а лаборатории проходят строгий контроль китайских властей.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля.