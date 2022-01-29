Российские хоккеистки вместо отмененного контрольного матча с чешками проведут тренировку

ПЕКИН, 29 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женская сборная России по хоккею вместо контрольной игры против команды Чехии проведет тренировку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской национальной команды.

Контрольный матч должен был начаться в 12:00 мск. По сообщению источника ТАСС, тесты на коронавирус двух хоккеисток сборной России дали положительный результат.

"Вместо матча сборная России проведет тренировку, которая пройдет после тренировки чешской команды", - рассказали в пресс-службе.

Россиянки начнут олимпийский турнир матчем с командой Швейцарии 4 февраля.