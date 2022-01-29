Российский биатлонист Пащенко стал вторым в гонке преследования на чемпионате Европы

ТАСС, 29 января. Россиянин Петр Пащенко занял второе место в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате Европы по биатлону в германском Арбере.

Победителем гонки стал норвежец Сверре Аспенес с результатом 34 минуты 2,1 секунды и с тремя промахами на четырех огневых рубежах. Отставание Пащенко составило 38,1 секунды (5 промахов). Третьим стал немец Лукас Фрацшер (+53,0; 6).

Россиянин Никита Поршнев занял седьмое место (+1.35,6; 5), Василий Томшин - 12-е (+2.40,7; 7), Ильназ Мухамедзянов - 24-е (+3.44,6; 8), Михаил Первушин - 31-е (+4.13,2; 7), Александр Поварницын - 38-е (+4.54,4; 10).

Пащенко 31 год, второе место на чемпионате Европы является его лучшим достижением в карьере.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 30 января.

В новость внесены изменения (13:27 мск) - добавлены подробности после первого абзаца.