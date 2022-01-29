Хоккеистки Гончаренко и Фархутдинова пропустили тренировку в Пекине из-за микротравм

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко и вратарь Диана Фархутдинова пропустили тренировку команды перед Олимпийскими играми в Пекине из-за микротравм. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Евгений Бобарико.

Ранее источник сообщил ТАСС, что тесты на коронавирус двоих игроков сборной России дали положительный результат. Запланированный на субботу матч с командой Чехии был отменен, вместо него россиянки провели тренировку.

"Сегодня утром после тренировки совместно с чешскими коллегами и Международной федерацией хоккея решили отменить матч и провести полноценную тренировку. Что касается игры с командой Китая, то вся информация по этой игре будет 31-го числа, в день игры", - сказал Бобарико.

"Что касается тех двух игроков, то у них микротравмы, решили их поберечь. Они у нас лечатся", - добавил специалист.

Россиянки первый матч на олимпийском турнире проведут 4 февраля с командой Швейцарии.