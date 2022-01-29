Тренеры российских хоккеисток готовы использовать полевого игрока как вратаря на Олимпиаде

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по хоккею готов использовать полевого игрока в качестве вратаря на Олимпиаде в Пекине, если возникнет такая необходимость. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Евгений Бобарико.

В субботней тренировке сборной России принимал участие только один вратарь. Голкипер Диана Фархутдинова из-за микротравмы не смогла принять участие в занятии.

"У Дианы ничего серьезного нет, однако мы решили поберечь ее. 30 января прилетает Дарья Гредзен, а 2 февраля - Лера Меркушева. Они тренируются в Новогорске, сдают тесты, - сказал Бобарико. - Все, что касается ковида, комментарии дает Олимпийский комитет России. Мы же тренируемся и готовимся к Олимпиаде".

"В крайнем случае, если будет неординарная ситуация, оденем полевого игрока, чтобы выйти, выиграть матч и показать хороший и качественный хоккей. Мы все [варианты] прокручиваем, пока время есть, но надеемся, что до этого не дойдет", - добавил он.

Капитаном команды будет Анна Шохина. "Внутри команды мы сказали всем, чтобы был минимум общения с членами не нашей делегации. Нам нужно сохранять здоровье, так легче будет жить дальше. Гуляем в обязательном порядке, вечером у нас прогулка", - отметил тренер.

Первый матч на олимпийском турнире россиянки проведут 4 февраля с командой Швейцарии.