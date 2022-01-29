Карякин проиграл Шенклэнду на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 29 января. Российский шахматист Сергей Карякин черными фигурами проиграл американцу Сэму Шенклэнду в партии 12-го тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

После 12 партий Карякин набрал 6 очков, Шенклэнд - 5,5.

Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов, которые играют в один круг. Турнир проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров.