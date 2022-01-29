Скорович: сборная России по мини-футболу в матче с поляками сыграла в своем стиле

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная России в матче последнего тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу против команды Польши выполнила задачу, сыграв в своей манере, постоянно контролируя мяч. Такое мнение высказал старший тренер сборной России Сергей Скорович, комментарий которого приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

"Наша задача на игру была сыграть в своем стиле, своей манере, взять мяч под контроль, что нам удалось. Поляки много прессинговали, мы создали пару моментов, могли увеличить счет, но потом вмешались шероховатости - много потерь, стали отдавать инициативу, отсюда и такая нервозная концовка первого тайма, когда мы насобирали фолов и довели дела до десятиметрового удара в наши ворота. В перерыве разобрали ошибки, обсудили, что надо усилить, сделали ряд перестановок. Все сложилось, быстро забили третий гол, почувствовали себя комфортно и дальше играли по счету", - сказал Скорович.

"Команда работает каждый матч и каждый тайм, настроена на результат. Поэтому давайте пока обойдемся без промежуточных итогов и сделаем это, когда добьемся большого результата. А мы должны это сделать, поточу что мы очень этого хотим и давно готовы к этому. Сегодня у нас единение в команде, а наша цель - высокая и осязаемая, мы должны работать плечо к плечу", - добавил тренер.

Сборная России одержала три победы на групповом этапе над командами Словакии, Хорватии и Польши и заняла первое место в группе С.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.