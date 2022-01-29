Сборная России сыграет с грузинами в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу

ТАСС, 29 января. Сборная Грузии со счетом 0:8 уступила испанцам в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы. Игра проходила в Нидерландах.

В составе победителей отличились Борха Диас (9-я минута), Серхио Лосано (17), Чино (20), Солано (21), Сесилио Моралес (27) и Адольфо (32, 39). На 23-й минуте мяч в свои ворота направил игрок сборной Грузии Иракли Тодуа.

Сборная Испании одержала две победы на групповом этапе над командами Боснии и Герцеговины и Грузии, а также сыграла вничью с азербайджанцами и заняла первое место в группе D. Второе место заняла сборная Грузии, одержавшая победы над командами Азербайджана и Боснии и Герцеговины. В четвертьфинале 1 февраля грузины сыграют со сборной России, занявшей первое место в группе C.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.