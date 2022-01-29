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Биатлон

Бабиков и Буртасова побегут одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону

Соревнования пройдут 30 января
Антон Бабиков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Антон Бабиков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова примут участие в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в германском Арбере. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Также сообщается, что российскую команду в классической смешанной эстафете представят Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. Обе гонки пройдут в воскресенье.

Бабикову 30 лет, он является чемпионом мира 2017 года в эстафете, победителем и призером этапов Кубка мира, а также трехкратным чемпионом Европы. Бабиков был включен в состав национальной сборной на Олимпиаду в качестве запасного. На чемпионате Европы в Арбере он стал серебряным призером в индивидуальной гонке.

Буртасовой 28 лет, в Арбере она выиграла индивидуальную гонку и стала трехкратной чемпионкой Европы. По итогам сезона-2018/19 Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Буртасову лучшим новичком года среди женщин.

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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