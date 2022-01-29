"Барселона" объявила о переходе футболиста "Вулверхэмптона" Траоре на правах аренды

ТАСС, 29 января. Полузащитник английского "Вулверхэмптона" Адама Траоре перешел в испанский футбольный клуб "Барселона" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года с последующим правом выкупа. За английскую команду в нынешнем сезоне Траоре провел 23 матча, в которых забил один мяч.

Траоре 26 лет, он является воспитанником "Барселоны", во взрослой команде дебютировал в 2013 году, проведя один матч. В 2015 году перешел в английскую "Астон Виллу", затем выступал за "Мидлсбро". С 2018 года Траоре играл за "Вулверхэмптон". В составе команды футболист принял участие в 154 матчах, забил 11 голов и отдал 18 голевых передач.

В составе сборной Испании Траоре стал бронзовым призером чемпионата Европы (2021). Всего за сборную Испании он провел 8 игр.

"Барселона" располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков в 21 матче. В следующем туре национального первенства подопечные Хави дома сыграют с мадридским "Атлетико" 6 февраля.