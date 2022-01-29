СМИ: семикратный победитель Супербоула Брэди принял решение о завершении карьеры

ТАСС, 29 января. Семикратный чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди в ближайшее время объявит о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на источники.

"Квотербек команды "Тампа-Бэй Бакканирс" уходит из американского футбола после 22 сезонов и семи побед в Супербоуле", - сообщает источник.

Брэди 44 года, он семь раз выигрывал Супербоул - финальный матч за звание чемпиона NFL. Американец рекордные пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула.