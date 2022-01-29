СМИ: семикратный победитель Супербоула Брэди принял решение о завершении карьеры

ТАСС, 29 января. Семикратный чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди в ближайшее время объявит о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на источники.
Tom Brady is retiring from football, multiple sources tell @JeffDarlington and @AdamSchefter. pic.twitter.com/KK5RX40ytR— ESPN (@espn) January 29, 2022
"Квотербек команды "Тампа-Бэй Бакканирс" уходит из американского футбола после 22 сезонов и семи побед в Супербоуле", - сообщает источник.
Брэди 44 года, он семь раз выигрывал Супербоул - финальный матч за звание чемпиона NFL. Американец рекордные пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула.