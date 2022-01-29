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Летние неолимпийские виды спорта

СМИ: семикратный победитель Супербоула Брэди принял решение о завершении карьеры

Американец пять раз становился самым ценным игроком финального матча за звание чемпиона NFL
Квотербек "Тампа-Бэй Бакканирс" Том Брэди AP Photo/Alex Menendez
Описание
Квотербек "Тампа-Бэй Бакканирс" Том Брэди
© AP Photo/Alex Menendez

ТАСС, 29 января. Семикратный чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди в ближайшее время объявит о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на источники.

"Квотербек команды "Тампа-Бэй Бакканирс" уходит из американского футбола после 22 сезонов и семи побед в Супербоуле", - сообщает источник.

Брэди 44 года, он семь раз выигрывал Супербоул - финальный матч за звание чемпиона NFL. Американец рекордные пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула.

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