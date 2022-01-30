Шайба Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ против "Виннипега"

В составе победителей шайбы забросили Пол Штястны (15-я и 58-я минуты), Кайл Коннор (28) и Нейт Шмидт (33). У "Сент-Луиса" отличился Владимир Тарасенко (7).

Тарасенко забросил 15-ю шайбу в 40 матчах текущего регулярного чемпионата, также на счету российского нападающего 25 голевых передач. Форварды "Сент-Луиса" Иван Барбашев, Павел Бучневич и Клим Костин не отметились голевыми действиями в матче.

"Виннипег" занимает шестое место в Центральном дивизионе, после 41 игры команда набрала 43 очка. "Сент-Луис", также играющий в Центральном дивизионе, занимает третье место с 57 очками после 44 игр. В следующем матче "Сент-Луис" дома встретится с "Нью-Джерси" 11 февраля. "Виннипег" проведет следующую игру на выезде против "Филадельфии" 2 февраля.

В другой встрече "Филадельфия" дома обыграла "Лос-Анджелес" в овертайме со счетом 4:3 и прервала 13-матчевую серию поражений. В составе победителей результативной передачей в овертайме отметился российский защитник Иван Проворов, на его счету 17 (5 шайб + 12 передач) очков в 41 матче сезона. В еще одной игре "Анахайм" в гостях победил "Оттаву" со счетом 2:1.