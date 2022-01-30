"Флорида" в овертайме победила "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Бобровский отразил 30 бросков

Шайбы в составе победителей забросили Густав Форслинг (20-я минута), Александр Барков (42), Мэйсон Марчмент (48), Джонатан Юбердо (50) и Сэм Беннетт (62). У гостей отличились Томаш Гертл (7), Джонатан Дален (18, 45) и Мэттью Нието (22).

ТАСС, 30 января. "Флорида" обыграла "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 30 бросков и одержал 22-ю победу в 30 матчах сезона. Нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов не отметился результативными действиями.

"Флорида" лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 67 очками в 45 играх. "Сан-Хосе" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе, набрав 47 очков после 44 встреч.

В следующем матче "Флорида" 1 февраля на выезде сыграет с "Коламбусом", "Сан-Хосе" 31 января встретится в гостях с "Каролиной".