Хоккеист сборной Чехии Шулак рассказал о тренировках на арене в Пекине

ПЕКИН, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной Чехии по хоккею Либор Шулак выразил удовлетворение тем, что не приходится тратить много времени на дорогу от Олимпийской деревни до арены, где сейчас проходят тренировки его команды. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборные Чехии и Китая являются пока единственными командами, которые тренируются в Пекине. Обе команды тренируются в Государственном дворце спорта.

"Хорошо, что тут близко от Олимпийской деревни до арены, не надо ехать так долго. Сама арена также хорошая, и мы готовимся на ней к турниру, - сказал Шулак. - Я сам рад, что нахожусь в Пекине, люди вокруг очень хорошие. Я никогда не был на Олимпиаде и с нетерпением жду, что будет".

В Пекине тренируются всего семь игроков сборной Чехии, и все они из Континентальной хоккейной лиги. Вратаря на занятиях заменяет экипировщик команды.

"Мы с нетерпением ждем, когда к нам приедет вся команда, и это случится скоро (в начале февраля - прим. ТАСС). Очень тяжело тренироваться всемером. Наш техник оказался хорошим голкипером, что помогает нам тренироваться. Занятия проводятся тяжело, поскольку они на маленькой площадке, и нужно действовать еще быстрее", - отметил Шулак.

Сборная Чехии сыграет в группе В на предварительном этапе с командами России, Швейцарии и Дании.