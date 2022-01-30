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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонисту Самуэльссону решили проблему с холодом в номере отеля в Олимпийской деревне

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону по биатлону шведу Себастьяну Самуэльссону принесли в номер отеля в Олимпийской деревне обогреватель, чтобы решить проблему с холодом. Об этом ТАСС сообщили в шведской сборной.

Ранее Самуэльссон в своем аккаунте в Instagram пожаловался на холод в номере.

"Ему принесли обогреватель, так что сейчас все нормально", - сообщил тренер шведской сборной.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля - в смешанной эстафете.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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