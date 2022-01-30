Крейчикова и Синякова стали победительницами Australian Open в парах

ТАСС, 30 января. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили Анну Данилину из Казахстана и Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 в пользу Крейчиковой и Синяковой, которые были посеяны на турнире под первым номером.

Крейчиковой 26 лет, она занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и второе - в парном разряде. Она является обладательницей трех титулов под эгидой организации, в парном разряде она выиграла 11 турниров (10 из них в паре с Синяковой) и Олимпийские игры в Токио (также в паре с Синяковой). Выступление на Australian Open в одиночном разряде Крейчикова завершила на стадии четвертьфинала, уступив американке Мэдисон Киз. В 2021 году чешка стала победительницей Roland Garros и дошла до четвертьфинала US Open.

25-летняя Синякова - 48-я ракетка мира, в парном разряде она занимает первое место. В парах на ее счету 15 выигранных турниров, в том числе дважды она вместе с Крейчиковой побеждала на Roland Garros и один раз - на Уимблдоне.

Australian Open завершится 30 января. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.