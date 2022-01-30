Председатель комиссии спортсменов МОК Терхо заразилась коронавирусом

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Тест председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эммы Терхо дал положительный результат. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Вчера, я получила положительный результат теста на ковид. Я отправилась на самоизоляцию и пробуду здесь, пока два моих теста на коронавирус не покажут отрицательные результаты с менее чем 24 часами между взятием образцов", - написала Терхо.

"Это не тот старт, который я предполагала. У меня не было контактов с участниками Игр с моего момента прибытия в Пекин. Я буду посещать все встречи, которые могу, удаленно. Благодаря всем членам Комиссии мы продолжим выполнять свои обязанности. Желаю удачи всем, кто принимает участие в Играх", - добавила она.

Терхо 40 лет, она является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр по хоккею в составе сборной Финляндии. 6 августа 2021 года Терхо была избрана на должность председателя комиссии спортсменов МОК, опередив на выборах двукратную олимпийскую чемпионку в прыжкам с шестом россиянку Елену Исинбаеву.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.