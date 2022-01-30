Даниил Медведев выиграл первый сет у Надаля в финальном матче Australian Open

ТАСС, 30 января. Российский теннисист Даниил Медведев повел в счете в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против испанца Рафаэля Надаля. Первый сет завершился победой россиянина со счетом 6:2.

Медведев и Надаль во второй раз играют друг с другом в финале турнира Большого шлема. В 2019 году испанец в пяти сетах победил Медведева в финале US Open, встреча длилась 4 часа 49 минут.

Теннисисты в пятый раз играют друг с другом, на счету Надаля три победы, Медведева - одна. Последняя их встреча закончилась победой Медведева в трех сетах в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2020 года.

В случае победы в воскресенье Медведев может стать первой ракеткой мира, а если выиграет Надаль, то он побьет рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема (21 победа). На данный момент он с 20 победами делит рекорд вместе со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем.