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Биатлон

Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы

Российские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду
Антон Бабиков EPA-EFE/LUCIANO SOLERO
Описание
Антон Бабиков
© EPA-EFE/LUCIANO SOLERO

ТАСС, 30 января. Российские биатлонисты завоевали две золотые медали на чемпионате Европы и заняли второе место в медальном зачете турнира, который проходил в германском Арбере.

Также в активе сборной России три серебряные и одна бронзовая награда. Евгения Буртасова стала победительницей индивидуальной гонки, также она вместе с Антоном Бабиковым одержала победу в одиночной смешанной эстафете. Серебряные награды завоевали Бабиков в индивидуальной гонке, Никита Поршнев в спринте и Петр Пащенко в гонке преследования. Наталья Гербуова стала третьей в индивидуальной гонке.

Первое место в медальном зачете чемпионата Европы заняли норвежцы, в активе которых пять золотых и одна бронзовая медаль. Третьими стали молдавские биатлонисты - по одной золотой и серебряной награде.

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