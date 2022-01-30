ТАСС, 30 января. Россиянка Александра Кустова заняла третье место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в германском Виллингене.

Победительницей соревнований стала словенка Ника Крижнар (131,6 балла). Второе место заняла немка Катарина Альтхаус (126,0), Кустова набрала 115,8 балла.

Кустовой 23 года. Ранее спортсменка вошла в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина для участия в Олимпийских играх в Пекине. Перед этим сезоном она вернулась в состав национальной сборной после полуторагодичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В сезоне-2018/19 Кустова заняла пятое место на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. На Играх-2018 она заняла 24-е место.

Этап Кубка мира в Виллингене проходил с 29 по 30 января. Следующие старты состоятся на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования в прыжках с трамплина пройдут с 5 по 14 февраля.