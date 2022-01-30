Бразилец Юри Алберто подписал контракт с футбольным клубом "Зенит"

ТАСС, 30 января. Бразильский нападающий Юри Алберто подписал контракт с петербургским клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком рассчитан на 5 лет.

Алберто 20 лет, он является воспитанником бразильского "Сантоса". С 2020 года играет за "Интернасьонал", в составе которого футболист провел 85 матчей, забил 29 голов, отдал пять результативных передач.

"Зенит" занимает первое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 38 очков после 18 туров. Ближайший официальный матч клуб проведет 17 февраля дома против испанского "Бетиса" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате России "Зенит" 28 февраля примет казанский "Рубин".