Кузнецов заменит получившего травму Фокса на Матче всех звезд НХЛ

ТАСС, 31 января. Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов заменит защитника "Нью-Йорк Рейнджерс" Адама Фокса в составе команды Столичного дивизиона на Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

Также произошли изменения в команде Центрального дивизиона. Швейцарский защитник "Нэшвилла" Роман Йоси заменит получившего травму канадского нападающего Натана Маккиннона. Вместо Маккиннона капитаном команды будет форвард "Далласа" Джо Павелски.

Капитаном команды Столичного дивизиона является российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. За команду Атлантического дивизиона сыграет российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов выступит за команду Центрального дивизиона.

Кузнецову 29 лет, в текущем регулярном чемпионате НХЛ он сыграл в 42 матчах, в которых забросил 13 шайб и отдал 30 результативных передач.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате "три на три" с участием четырех команд - по одной от каждого дивизиона. В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором - Центрального и Тихоокеанского.