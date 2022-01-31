Шайба и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Дюхайм (4-я минута), Юэль Эрикссон Эк (5), Мэтт Болди (23) и Кирилл Капризов (52). У хозяев отличились Брок Нельсон (14), Росс Джонстон (25) и Оливер Вальстрём (56).

ТАСС, 31 января. "Миннесота" победила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов также отметился результативной передачей, российский нападающий набрал 52 очка (18 голов + 34 передачи) в 39 матчах сезона. Он в 11-й игре подряд не уходит с площадки без результативного действия.

Ворота "Айлендерс" защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 17 бросков.

"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 57 очков в 40 матчах. "Нью-Йорк Айлендерс" располагается на шестой строчке в Столичном дивизионе с 36 очками после 37 игр.

В следующем матче "Миннесота" в гостях встретится с "Чикаго" 3 февраля, "Нью-Йорк Айлендерс" днем ранее сыграет дома с "Оттавой".