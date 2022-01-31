Саночники на первой тренировке начнут спуски с нижнего старта из соображений безопасности

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Участники олимпийского турнира саночников на первой тренировке, которая запланирована на 1 февраля, будут начинать спуски с нижних стартов. Как сообщил ТАСС главный тренер российской команды Сергей Чудинов, такое решение было принято из соображений безопасности.

Во время первой тренировки саночники совершат по два заезда.

"Завтрашняя тренировка будет проходить с пониженных точек стартов из соображений безопасности, - сказал Чудинов. - После длительного перерыва есть вероятность, что не все спортсмены сразу готовы ехать со своих точек старта (с мужской или женской), с которых скорость повыше. Да и конфигурация трассы могла поменяться по сравнению с той, что была на ноябрьском этапе Кубка мира. Таким образом, мужчины будут стартовать с находящегося ниже на трассе женского старта, а женщины и мужские экипажи саней-двоек - с юниорского старта".

"В принципе нашим мужчинам-одиночникам даже полезно ехать с женского старта, потому что кому-то из них придется с него стартовать в эстафете", - добавил тренер.

Этап Кубка мира по санному спорту проходил в Пекине с 20 по 21 ноября. Олимпийский турнир саночников стартует 5 февраля, в этот день состоятся два заезда мужчин, выступающих на одиночных санях. 6 февраля пройдут два заключительных заезда, после которых определятся первые обладатели Игр-2022 в санном спорте.

В состав олимпийской команды России по санному спорту вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.