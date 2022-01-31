Тренер российских саночников заявил, что адаптация к часовому поясу Пекина не имеет смысла

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Команда России по санному спорту не ставит перед собой задачу адаптироваться к пекинскому часовому поясу по причине того, что соревнования будут проходить в обычное для спортсменов время. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Чудинов.

Сборная России по санному спорту прибыла в Пекин для участия в Олимпиаде 28 января, 1 февраля пройдет первая тренировка на трассе, 5 февраля начнутся соревнования.

"На тренировки в зал мы выходим во второй половине дня, на завтрак, обед и ужин ходим также поздно, - сказал Чудинов. - Наши соревнования здесь будут проходить вечером, поэтому перестраивать биоритмы никакого смысла нет. И адаптироваться к пекинскому часовому поясу ни к чему".

Олимпийские соревнования по санному спорту пройдут с 5 по 10 февраля, они будут начинаться после 19 часов по пекинскому времени (после 15:00 мск). Европейские этапы Кубка мира по санному спорту стартуют всегда в первой половине дня - обычно с 11 до 12 часов по среднеевропейскому времени (с 18 до 19 часов по пекинскому).

В состав олимпийской команды России по санному спорту вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.